天然冰淇淋「白柿」在屏東縣九如鄉農會正式上架，1斤180元便宜市價近一半。（謝佳潾攝）

新興果樹「白柿」，又名冰淇淋果，只要將鮮果放進冰箱冷凍、拿出來後就是天然的冰淇淋，但因栽種技術不成熟、文獻記載又少，在台灣並不常見，屏東縣九如鄉農友龔泰安花15年時間終於種出小成就，並與九如鄉農會合作推廣販售，14日正式上架，1斤180元比市價便宜近一半，且5斤還免運，數量有限，嘗鮮要搶快。

15年前，龔泰安因緣際會接觸到「白柿」後，便開始摸索種植，從實生苗開始學習收集種植，但因果品質不佳，變異性大且部分會帶有怪味，因此又尋找嫁接苗，嘗試引進各種不同來源，盼透過嫁接確定品質，近年經利用不同種白柿混合種植後，終於藉由自然開花雜交，使果品生產漸漸穩定。

龔泰安說，白柿是新興特色水果，適合喜歡嘗試新水果的群眾，他認為將來可與特色休閒觀光農場、特色主題餐廳、網路直銷平台合作，因為現代民眾喜歡吃巧、吃特色，所以他相信白柿在未來有一定的市場，值得挑戰。

而在此之前，龔泰安先與九如鄉農會合作推廣販售，龔泰安說，目前正值白柿產季，為此，白柿14日正式在九如鄉農會上架販售，目前外面市價1斤約300元，但在九如鄉農會1斤只賣180元，盼藉此給支持農友的消費者優惠價，同時還能認識新興果品，而採收期預計至5月底，約有500斤，請有興趣的民眾要買要快。

九如鄉農會總幹事龔泰文指出，台灣水果市場是淺碟型，稍有過量即出現價跌，農會近年積極多元尋找新興果樹，資訊分享農友及興趣民眾，期許能分流部分產能，並積極與在地小農合作、將各產品放在農會超市賣場推出，響應地產地銷減少食物里程、減少碳排量。

龔泰文說，現今最夯的議題是食農教育，而今結合天然冰淇淋，更能抓住學員注意力，冰淇淋果屬於後熟水果，採收時是硬熟果，需放室溫下等待3至5天，待果實熟後轉成軟熟果，即可用湯匙去皮食用或冰存，冷藏5度以下可保存約1周，冷凍-20度以下可保存8至12個月，而將冰淇淋果冷凍後半解凍，就成為天然水果冰淇淋，香甜口感入口即溶，讓人不禁一口接一口。