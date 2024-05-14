從小被教育要尊師重道，但如今教育工作卻變得不再吃香，一名網友感嘆現今的老師、教授地位不如以往，連師範大學也沒人要唸，引起眾人討論原因，除了家長觀念改變之外，待遇平庸也讓老師這份職業失色不少。

一名網友在PTT八卦板發文表示，跟同事閒聊到學校老師跟大學教授的地位越來越低，回想20年前師大的分數屌打四中，如今師大沒人要唸分數越來越低，科技業、電子業隨便一個資深工程師課長的薪水，都遠勝過老師的薪水，好奇有沒有老師教授地位越來越低的卦。

貼文引起熱議，不少人認為是家長觀念改變，「老師不好當，一堆恐龍家長」、「現在老師不只要教學生，更多是服務家長，累爆」、「這年頭大學教授是服務業，不給甜甜分或管太多，等著看學生給什麼評鑑」、「少子化，後段學校的老師其實很慘」、「學生心態也轉成繳學費就是花錢的大爺，我花錢就是要得到學分」。

另外有網友感嘆教師因薪資低被看不起，「同學歷同年資，教師薪水慘輸高考三級」、「老師除了兼補習班，本薪真的不怎樣」、「薪資待遇絕對有差啊，公教現在那麼慘薪資那麼鳥，哪有什麼地位可言」、「薪水是社會底層，地位當然低」、「物價房價狂漲，老師教授的薪水沒跟上」。