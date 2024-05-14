《產經新聞》報導，日本大分市本週二（14日）上午，警方接獲報案煉鋼廠有男性員工失蹤，並且在巨大的鐵熔漿坩堝內發現了人骨的物體，本次事故發生在日本製鉄九州製鉄所，過去日本也曾發生過幾起工人墜落坩堝的致命意外，由於坩堝度溫高達攝氏1500度，因此需要採取完善的安全措施。

《日テレNEWS》報導指出，警方表示當地時間早上7點左右，他們就接到鋼廠的110報警電話，指一名男員工失蹤，並且在熱熔的坩堝裡面發現了疑似人骨殘骸，這座坩鍋直徑約5公尺，深4公尺，內部溫度據說超過1500度。

失蹤者是一名30歲的男性員工，他從13日夜間起就一直在坩堝所在的地點工作。警方認為，看似人骨的殘骸很可能就是這名男子的骨頭，並且正在努力確認他的身分。

日本過去也發生過類似意外，2004年8月，大阪市西淀川區一家鋼鐵廠，一名男員工在高爐頂部的鷹架上（深4公尺，直徑6公尺）收集散落的鐵屑時身亡，全身燒傷。

2014年5月，愛知縣西尾市吉良町一家汽車零件製造工廠，一名58歲的男員工跌進約1500度高溫的坩堝（深2公尺，頂部直徑1.2公尺）也清理出一些人骨。