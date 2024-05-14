蔡英文總統520即將卸任，對於大陸的威脅和威迫，她今天表示，這些都不會動搖臺灣走向世界的決心。在臺灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。臺灣人民深知民主是永久且唯一的路，也希望未來她能親自造訪丹麥並參與盛會。

蔡英文與賴清德副總統今天應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。

蔡英文表示，這是她最後一次以臺灣總統的身分在此發表演說，自從上次在峰會以來，我們看見威權政權帶來更多威脅。威權政權積極運用影響力操作，以侵蝕我們對民主體制的信心，並利用人們的恐懼和弱點阻止我們落實自由，還利用錯假訊息、「灰色地帶」活動及認知戰，試圖在海內外分化我們。

總統府提供

不僅如此，她說，在經歷前所未有的疫情、天災、供應鏈中斷和經濟衰退後，我們邁向一個嶄新的全球格局之際，許多致力捍衛民主與人權的組織及人士，遭到威權政權制裁。這些挑戰讓哥本哈根民主高峰會這樣的活動更顯重要。

她引用峰會簡介所言表示「這不僅僅是一場聚會，也是共同捍衛民主的勇敢宣示。」今年峰會涵蓋跨大西洋安全、科索沃的民主防衛、確保烏克蘭的軍事需求，以及民主國家應如何保衛臺灣等及時議題。「我相信透過座談討論，可進一步擬訂策略，以更完善解決這些重要問題」。

她也樂見在面對此前所未見的挑戰時，我們依然團結，並持續在民主、人權及自由等共享價值上團結一致。在臺灣，我們非常瞭解那些試圖利用民主瑕疵的人所帶來的危險。

蔡英文表示，我國人民親身經歷數十年威權統治的惡果；我們每天面臨來自中國急遽升高的威脅和恫嚇。中國認為，透過常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾，臺灣人民將因恐懼而耗弱，或變得麻木及安於現狀。當然不是，臺灣人民比以往更堅定捍衛民主自由。

此外，她說，我國政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力以捍衛民主。臺灣也致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全及穩定。她相信，無論是外來的侵略或是內在的挑戰，都不會削弱臺灣人民和民主制度的韌性。我們也積極與國際社會友人分享對抗威權勢力的經驗，以及民主韌性的故事。

在我國政府及臺灣人民努力下，蔡英文說明，過去8年，國際高層訪問穩定增加，各國訪團紛紛來臺表達支持。今年年初，我們接待了美國和歐洲友人，其中包括立陶宛、英國和歐洲政黨。今年2月，歐洲議會通過決議案，支持深化對臺關係，包括安全與民間交流，以及強化全球供應鏈韌性。同月，歐盟和美國發表聯合聲明，歡迎臺灣的民主進程，並表達支持臺灣的國際參與。

她理解我們的朋友與臺灣交往並非沒有壓力，有些甚至遭受經濟及政治脅迫。然而，他們無所畏懼，勇敢頂住威權主義的壓力，這些行動深深感動臺灣人民。我們的國際友人讓臺灣人民知道他們並不孤單，應該對辛苦爭取而來的民主感到自信及自豪。因此，她藉此機會感謝大家展現對臺灣的支持。

她重申，無論是威脅或脅迫都不會動搖臺灣走向世界的決心。臺灣及其人民已準備好與全球民主國家強化在所有共享利益領域的合作。自俄羅斯入侵烏克蘭2年多以來，做為民主政體，我們面對的挑戰更為艱鉅，現在並面臨更為強硬的手段試圖侵蝕民主。在臺灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。

蔡英文強調，我們的民主都是反抗威權統治的人們犧牲奉獻爭取而來的。我們歷經漫漫長路才實現今天享有的自由，而前方還有很長的路要走。因為知道民主的珍貴有時也很脆弱，所以大家團結一致相當重要。臺灣人民深知民主是永久且唯一的路。只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

520後臺灣將有一位新任總統。她說在這段期間，她很榮幸能代表臺灣人民。也深信在賴清德的領導下，臺灣政府和人民將持續為全球的民主自由發展而努力。她感謝民主聯盟基金會和主席拉斯穆森，讓她有機會在過去5年於峰會上發表演說。「希望未來能親自造訪您美麗的國家並參與盛會」。

「哥本哈根民主高峰會」主辦單位「民主聯盟基金會」是丹麥前總理、前北約秘書長拉斯穆森於2017年成立的非政府組織，今年高峰會於5月14日至15日在丹麥皇家劇場舉行，邀請全球民主國家重要領袖出席，共同發聲捍衛自由民主價值。

今年出席者包括科索沃總統Vjosa Osmani、亞美尼亞總理Nikol Pashinyan 、丹麥總理Mette Frederiksen、美國前國務卿柯琳頓Hillary Clinton、前副國安顧問博明Matt Pottinger、迦納總統Nana Akufo-Addo、丹麥國防部長Troels Lund Poulsen、芬蘭前總理Sanna Marin、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟高峰會主席Charles Michel及我數位部長唐鳳等，來賓除實體出席，也有採取錄影或視訊方式與會。