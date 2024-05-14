台灣國科會今天舉辦「半導體創新暨產業新創高峰論壇」，與會的宏碁創辦人施振榮先生接受媒體聯訪時表示，中國大陸成熟製程半導體是有一些實力，但先進製程恐怕還要花很長時間才可以累積。台灣若要維持半導體領先優勢，也必須與外界結盟。

施振榮在致辭時表示，他1989年提出台灣「科技島」定位，並要扮演「世界公民」角色；如今科技島已經實現，現在台灣要邁向世界公民，讓台灣的價值能夠貢獻到全世界的國家與產業。

《芯智訊》報導，施振榮強調，全球半導體市場都需要依賴台灣的半導體產業，台灣對全世界可以做出更大貢獻，建立這一半導體產業基礎本身非常不容易，當然台灣現在已經開始陸續國際化，把半導體能力部署到全球各個角落。

施振榮進一步表示，微笑曲線是從垂直整合變成垂直分工的典範轉移模式，台灣在全世界要做最強的分工，包含晶圓代工、IC設計及系統設計製造等，同時做好整合服務，服務全世界市場需求，這個分工角色，「我們當然還要繼續扮演下去」。

針對中國大陸推動晶片自給自足的努力，施振榮分析稱，在先進的半導體製程方面，還需要累積很強的能量、投資金額要很大；在成熟的半導體製程方面，中國大陸已有一些能量，因為很多應用也不一定要用最先進的半導體技術，不過如果未來有很多新應用，也需要更新的技術。

施振榮認為，半導體的應用非常廣泛，可以跟人的生活配合，所以中國大陸在成熟製程上應該扮演相當重要角色，至於先進製程，中國大陸恐怕還要花很長的時間才可以累積。

施振榮說，台灣最大的困難就是距離市場相對遙遠、對當地文化與應用不見得很清楚，所以過去都是做比較全球性通用的PC、手機這種創新產品；但未來矽的應用無所不在時，一定是由當地的人做當地的文明應用創新，會相對有效。台灣的優勢如果能夠全球結盟，「我們不斷領先優勢是大家所期待」，台灣的國際化、繼續在國際上扮演主導角色，是很重要的思考模式。