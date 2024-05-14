台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇表示，過去一年台灣智慧城市產業聯盟在台北、高雄兩地舉辦智慧城市展的2050淨零城市展，展會總體規模增長16％，海外來訪人數更是創歷年之最，共有來自46個國家和地區2192位海外城市代表或專業人士參與，凸顯台灣智慧城市和永續發展方面的引領地位及影響力。

陳俊聖過去以其豐富的全球資訊產業經驗，帶導聯盟邁向更國際化的道路，推動智慧解決方案，更倡導【2050淨零減排其實是一門生意】的觀念，帶動更多的企業透過淨零轉型找出企業發展新機，加快全球淨零減排的腳步。

郭水義為現任中華電信董事長，擁有豐富的產業經驗及卓越領導才能。他於2019年至2023年間擔任中華電信總經理，2017年至2019年擔任財務長暨執行副總經理，2023年起擔任交通部交通科技產業會報專家委員，2024年擔任台灣電信產業發展協會理事長，以及中國電機工程學會理事長。

郭水義表示，智慧城市是全球發展的大趨勢也是未來台灣資通訊產業發展的重要契機，同時也是台灣跟全世界城市進行實質交流的重要議題，接任後將秉持著企業共創的精神、及把餅作大的概念下，藉著歷任會長所創下的良好基礎上，結合中華電信的國內外資源與夥伴，與聯盟廠商一同攜手把台灣智慧城市解決方案到海外落地，期許以企業共創模式為台灣建立智慧城市輸出的良好基礎。

自2014年初，台北市電腦公會為推動物聯網產業的發展，創立了台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)。該聯盟的成立旨在積極推動智慧城市的發展，促進跨領域的交流，以實踐物聯網應用概念的快速整合與實現。此外，聯盟也舉辦各種活動，以促進物聯網技術和產品的廣泛應用。

過去的聯盟會長包括研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優、中興保全科技董事長林建涵、光陽工業董事長柯勝(山夆)、遠傳電信總經理井琪以及宏碁集團董事長陳俊聖。

台灣智慧城市產業聯盟(TSSA)自2014年舉辦的智慧城市展，目前不僅是國際知名的智慧城市展會，也是亞洲重要的物聯網產業展。高雄市政府及國發會都是這項展會的共同主辦單位，智慧城市展除了在台北舉辦之外，2022年開始也同步在高雄舉辦，開創國際展會的新模式，此舉有助於各地縣市政府發展地方產業；2023年起也開始辦理「2050淨零城市展」，透過連結國內外城市，分享數位轉型與淨零科技的解決方案，加速台灣實現淨零目標的步伐、並彰顯台灣與全球城市攜手、共同實現數位和綠色轉型的決心。