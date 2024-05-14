外送雙雄將以新台幣308億元合併，接下來就等公平會點頭答應；foodpanda不只退出台灣，商研院策略所所長朱浩透露，foodpanda正在策畫，包裹泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸等七國，將平台以10億歐元、約新台幣343億元，賣給經營計程車為主的GRAB，台灣併購的開價直逼foodpanda東南亞七國的總價，朱浩解讀，顯示台灣外送市場「含金量」很高。

朱浩觀察，台灣外送市場漸趨成熟，雖然不像疫情期間高度成長，但訂閱制以5％速度成長，顯示平台的結構已有改變，據估計，foodpanda平台市佔率最高，一年營業額高達188億元，讓Uber願意出高價，拿出高達9.5億美元的聘金併購。

不過，高度使用外送平台的消費者多屬於年輕人、上班族群，餐廳多是平價餐飲為主，若外送雙雄併購後貿然提高外送費、抽成等，朱浩警示，可能是「殺雞取卵」，可能會降低消費者、平價餐飲業者使用意願，對外送平台的營收來源恐有不利影響。