《睏寐之際》是紀錄片導演賀照緹的最新作品。（大照國際影像有限公司提供）

紀錄片導演賀照緹最新作品《睏寐之際》突破自己過往風格，如夢似幻的詩意手法，她笑說：「是自己想突破創作舒適圈，用新的形式，希望挑戰不同手法的的作品」。全片以睡眠之神－台灣民俗信仰的神明「床母」作為主觀視角，寫實卻又夢幻地拍攝多位為生活打拼、面對各式問題的芸芸眾生。

該片拍攝對象包含游泳教練、社工、室內設計師、競選辦公室職員、豪宅貴婦、觀光巴士駕駛和嬰兒。以生活化又貼身的紀錄方式，捕捉每個人最真實、孤獨、層層深入到夢境般的一面。透過「睡眠」，串起不同對象的人生百態。導演進一步說明：「這部片記錄日常，日常並不轟轟烈烈，但淹沒人們的也總是日常。」每位被攝者都是相當真實的在電影中讓觀眾感受到他們的焦慮或夢想。

其中一位被攝者是特例，她是一位住在豪宅的貴婦，導演表示，此案例為真實存在的受訪者，透過詳實地田調資料，以戲劇重現的方式，呈現住在豪華大樓的貴婦，因為受到高強度的情緒衝擊，而產生了孤獨感與睡眠障礙。這樣特殊的拍攝和呈現，都是符合導演賀照緹想訴說：「睡眠有階級之分，卻也超越了階級。影像一層又一層進入意識的深處，這魔幻的心緒，比醒著的真實世界還真實。」

電影海報更找來知名漫畫家莊永新老師作畫設計，整體海報作畫的筆觸寫實又魔幻，巧妙地展現出電影的氛圍，也讓導演非常滿意且喜愛。導演只有要求莊永新老師一處修改，就是多畫一隻貓來陪伴海報中孤獨的人，留下整體的一絲可愛與溫暖。《睏寐之際》將在6月7日全台正式上映。