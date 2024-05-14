台灣懸疑驚悚片《惡女》日前播出後大受好評，故事改編自日本真實事件《木嶋佳苗連續騙婚殺人詐財事件》，受害者多達16人，更有6人因此死亡，而木嶋佳苗入獄後甚至還能繼續結婚，讓人瞠目結舌。被人們冠上「平成最可怕的惡女」、「平成毒婦」、「平成黑寡婦」等稱號。令人驚訝的是，木嶋佳苗相貌並不出眾、身型亦較胖，到底她是如何吸引到那些男性上釣呢？

木嶋佳苗並沒有苗條身材、優越五官，反而是一個有點肉肉的普通女生。（圖／微博）

木嶋佳苗連續騙婚殺人詐財事件，又稱首都圈連續可疑死亡事件，發生在2009年的日本，當時一名41歲男子陳屍在汽車內，研判是燒炭輕生，不過有多處疑點。警方經過調查後，將嫌犯鎖定為死者女友，也就是當時年約34歲的木嶋佳苗，後來更發現木嶋佳苗過往有多位情夫，這些人多半都是非正常死亡，警方斷定木嶋佳苗應該是「假借結婚」的名義謀財害命。

木嶋佳苗事件共有16名受害者，其中6名更因此死亡，在當時日本社會掀起轟動，而這些受害者生前都被木嶋佳苗迷得團團轉，更親手將錢交給對方，也讓外界相當好奇木嶋佳苗是否有著絕世容顏，不過木嶋佳苗被抓後，她的照片流出，讓人意外的是，木嶋佳苗並沒有苗條身材、優越五官，反而是一個有點肉肉的普通女生，在當時也掀起一陣討論。而木嶋佳苗後來入獄服刑。

截至2010年1月，木嶋因欺詐等罪名共被警方逮捕7次。（ダイヤモンド）

從19 歲到34 歲被捕為止，木嶋利用婚介網站和交友俱樂部與多名男人交往賺錢。木嶋佳苗身高155cm、體重77kg的，身形微胖、樣貌也算不上是美女。但她以偽名「吉川櫻」經營的多個部落格中營造賢淑形象，自稱是鋼琴教師及料理研究家，變換著各種身份吸引男性上釣。此外，她又使用各種方法從與她發生性關係的男人那裡搾取金錢，例如威脅他們向妻子爆料，或者告訴對方自己懷孕了，並要求支付墮胎費用，據說她憑騙財月收高達150萬日圓（大約台幣29.7萬元）。為了支撐自己理想的富裕生活，木嶋開始與多名男性交往，並假裝要與對方結婚，藉此從他們的身上詐取錢財後殺人滅口，再尋找下一目標。

其中一人是普通公司職員，他於2009年1月在家中被發現一氧化碳中毒而死。木嶋將他殺害後，從他的銀行戶口中取出約1,700萬日圓（大約台幣336.7萬元）。同年5月木嶋以同樣手法毒死80歲男友，並提取約190萬日圓現金（大約台幣37.6萬元）。因受害者的父親是著名畫家，據指畫作被木嶋盜走，而後還轉手高價出售。

木嶋用騙來的錢住進了租金約22萬日圓（大約台幣4.3萬元）的西池袋三丁目豪華公寓，並買入一架賓士，過上富裕的生活。埼玉縣警察認定木嶋犯假結婚詐欺罪，於同年9月25日以涉嫌詐欺罪將她逮捕。

截至2010年1月，木嶋因欺詐等罪名被捕共7次，在審判中被起訴殺人、詐騙及盜竊罪共10項罪名。雖然木嶋被懷疑與6宗可疑死亡有關，但最終成功定罪的只有於2009年內發生的3宗案件。木嶋是3名受害者遇害前最後見過的人，而3宗燒炭案發現場留下的木炭與木嶋案發前網購的木炭亦來自同一製造商。

案件於2012年開審，法院在36次公判中召見多名證人。木嶋審判中承認詐騙卻否認殺人，2017年4月14日正式被判死刑。法官判決時講到「殺人事件事前計劃好、性質惡劣，被告人不合理的自辯加上沒有反省的態度，只能是死刑」。

據調查指，木嶋佳苗被捕前3年內連續騙取多名男性折合近1億日圓（大約台幣1980.8萬元）。入獄後木嶋曾出版小說，更在獄中曾結過3次婚，最近一次在2019年與《周刊新潮》一名本有妻子的編輯結婚而引起熱議。