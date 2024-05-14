台灣外送平台版圖大洗牌，市佔率最高的foodpanda被母公司DeliveryHero以逾300億新台幣出售，賣給競爭對手UberEats，震撼全台引發熱議。國民黨台北市議員游淑慧質疑，原來Ubereats的外送員和餐廳，可以在她等了一個半小時後突然直接取消訂單，讓她直呼有種無可奈何的欲哭無淚，突然有點害怕U併購F了，希望併購後消費者得到更好的服務，而不是獨佔、靠勢的對待，否則店家和消費者恐變成「哭與餓」的關係。

「原來Ubereats的外送員和餐廳，可以在我等了一個半小時後，突然直接取消我的訂單…！」游淑慧今(14日)在臉書發文質疑，不知道怎麼回事……畫面也沒有提供任何客訴方式或選項。「那已經被扣的款，會退嗎？」

游淑慧直呼，有種無可奈何的欲哭無淚，突然有點害怕U併購F了…攏斷後的服務、店家和消費者，會是什麼關係？「…哭與餓！」

「看來大家的慘痛經驗都不少。」游淑慧在留言區表示，雖然因為懶和貪圖方便才使用Ubereats，但我們消費者也付出運費和餐費加價……所以仍希望得到好的服務和應有的對待。Ubereats即將併購foodpanda，希望我們得到的是更好的服務，而不是獨佔、靠勢的對待。

網友表示「外送王國已經成立，以後只剩一家可以叫！還是多準備麵包或泡麵，比較實在」、「理論上接受預約訂單後是無法取消的」、「兩家的客服都很X，常常告訴你有人送，點了以後兩個小時都還沒有人送。店家也可以隨隨便便取消單子，完全不通知、也不告知為什麼取消單子！你只能評價外送員，可是通常有問題的不是外送人員（游：但外送員直接取消，我也來不及評價外送員）」、「熊貓還是比吳柏毅好用多了...」。