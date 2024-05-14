賴清德520即將接任總統，他今天表示，就任總統後，他將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的臺灣。最重要的是，我們將繼續捍衛全球的民主價值。我們的工作將圍繞四大支柱，臺灣將致力維護兩岸現狀，他也不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

副總統賴清德今天應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。

賴清德表示，再過幾天，他將宣誓就任中華民國臺灣的下任總統，很欣慰能承接一個健康且充滿活力的民主政體。依據《經濟學人》發布的2023年民主指數，臺灣是全球排名第10、亞洲排名第1的民主國家，這證明了臺灣人對民主的堅持。

總統府提供

他說，我們站在對抗威權擴張的最前線，我們的民主不斷遭受外國錯假訊息、軍事威脅及經濟脅迫的壓力。儘管北京不斷施壓，臺灣人民拒絕接受威權主義，中國的脅迫只會強化我們堅持民主與自由的決心。我們拒絕屈服於恐懼，選擇樂觀與希望。今年初的總統大選結果也證明了這一點。

賴清德表示，就任總統後，他將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的臺灣。最重要的是，我們將繼續捍衛全球的民主價值。我們的工作將圍繞四大支柱：首先，強化國防及不對稱戰力；其次，改善經濟安全與供應鏈；第三，持續與民主國家建立夥伴關係；第四，建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

他重申，臺灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。他感謝包括「對華政策跨國議會聯盟」各國國會議員的倡議，強調兩岸衝突全球皆須付出代價。臺海衝突不會僅止於臺海，為了全球和平與自由，我們須強力嚇阻所有威權敵意。

賴清德強調，臺灣將持續強化自我防衛的決心和韌性。為此，我們的經濟實力至為關鍵。自由世界必須在全球重要科技領域的競爭中取得勝利。正如同我們的晶片對世界科技至關重要，臺灣亦將成為全球民主科技聯盟的中心。

他也邀請各位政治、商業領袖及所有崇尚自由的朋友訪問臺灣，親身體會為何我們如此珍惜自由，並堅信人人皆有平等權利選擇自己的未來。「各位女士、先生們，我們絕不能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍；不能忽視威權國家的威脅，也不能在威權擴張下屈服」。

相反地，他說，我們應強化我們的自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作來造福人民。現在是自由世界團結起來，打造下一代將生活在何種世界的時刻－一個我們得以在和平、自由與繁榮之中共同生活的民主世界。