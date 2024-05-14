百萬Youtuber千千憑藉驚人食量及出眾外貌，吸引180萬粉絲訂閱，上月她才宣布到加拿大遊學1個月，沒想到日前已完成夢想回到台灣，今（14）日她也在社群分享遊學的心得，還鬆口下一步動向。

千千今（14）日在社群發長文宣布遊學結束，「雖然時間不長，但真的很慶幸當初自己做了這個決定，好像南柯一夢」，回想起在加拿大的生活，她認識了來自不同國家的同學，也好好體驗了當地的文化。

她坦言，「短期遊學確實有點像在旅遊，但不僅僅是走馬看花，而是真正生活在這座城市的感覺」，透過自身來感受與自己生長環境不同的地方，而千千也表示，有收到與她年紀相仿的觀眾詢問，覺得「隨著年紀漸長，要顧慮的事越來越多，勇氣也越來越小」，但她覺得應該把握當下，所以她透露，「已經在思考下一次要去哪裡了」。

至於下一步會去哪，有網友說道：「下次可以來澳洲。」千千則回應：「我有在想，要來好好查資料了！」看來她已經開始期待下一站了，粉絲們也希望她能在異地帶來更多有趣的影片。