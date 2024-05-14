此外，在本次參展中，規劃多場內容豐富的議程，旨在為與會者提供依其需求而訂製的專業資訊與交流平台。

中華電信董事長郭水義表示，資安防護力即為國家戰鬥力，中華電信集團持續深耕與精進資安領域，長久以來已培養出600多名具有資安證照的專業服務人力，旗下子公司中華資安國際，已連續五年獲得行政院資安服務廠商5A評鑑，在「SOC監控」、「資安健診」、「滲透測試」、「弱點掃描」及「社交工程演練」等五項服務項目全數獲得「A級」最高評鑑，優秀的研發能力與場域實戰經驗深獲肯定。除此，在協助政府企業強化網路、網站與系統的多層次防護上，累積了多年的實戰經驗，讓我們有更強大的能量可以持續精進研發技術，是企業做好資安防禦的最佳夥伴。

為期三天的展期中，中華電信呼應政府與數位發展部推動零信任網路計畫，以及大會本屆主題「Generative Future」，首日在大會Cyber Briefing論壇中分享「與駭客對決：零信任網路下的AI智能與科技之戰」，說明在遠端辦公或雲端化環境，使用者如何能安全存取內部資源，同時為機關單位消弭數位轉型下的資安疑慮。

面對無紙化的趨勢及企業對ESG的重視，中華電信另於「當我在雲端簽下名字後，沒想到開啟了無紙化世界的大門！」議程中，示範企業如何透過雲端簽署服務A＋sign實踐ESG無紙化目標。

中華資安國際接棒於15日大會Blue Team論壇中探討「ClickBack-可惡想點」，16日在工控安全論壇及雲端安全論壇中，分享「工業控制系統與企業網路的資安威脅與應對策略」、「從資安監控的角度看Azure Entra ID」、「談雲端RASP實作與應用」等議題。

根據中華資安國際統計，近年製造業的弱點主要在外部曝露介面、實體隔離失效、VPN帳密外洩以及供應鏈攻擊等，而常見的攻擊手法以勒索軟體佔32％最高，其次為資料竊取佔19％、資料洩漏佔16％。

中華電信攤位於每日亦舉辦多場資安講堂及hands-on的mini LAB，例如，IPS入侵防護服務＆ SecuTex ED、紅隊演練案例分享及資安健診知多少等。