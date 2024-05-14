台灣手搖飲一家接著一家的開，不少明星或是網紅都有投資。事業有成，最近飲料店開放加盟的網紅滴妹也是其中之一，不過她的哥哥阿滴也PO文表示自己想要分紅，跟妹妹要股份，卻都被已讀不回，因此，他決定也要開手搖店。

阿滴在IG上傳多張到妹妹飲料店打卡的照片，舉牌像是在抗議一樣，他配文無奈表示：「滴妹手搖店4年…全台開了15家直營店，最近還開放加盟，生意整個做很大，但是身為哥哥的我跟她要股份的訊息，她一直已讀不回，怎麼辦？」

據悉，滴妹前陣子才宣布，自創手搖品牌成績優異，光是去年營收就直逼2億。阿滴PO表示，被妹妹忽視沒有關係，他透露：「我也來開一個可以與之抗衡的手搖店，你如果是全糖女神，我就是無糖水水」，表示要向滴妹宣戰，更強調不是愚人節開玩笑，而是真的要開一家「水搖店」，阿滴笑稱：「一時搖水一時爽，一直搖水一直爽，純淨天然的才是一生推」。

貼文一出，不少網友歪樓表示字卡上的字很美，大誇：「阿滴的字為什麼可以這麼好看」，網友紛紛笑稱：「放一台飲水機在店裡嗎？」、「很酷但會倒」、「熱愛105度的滴滴蒸餾水」、「要兄妹開戰」、「心痛的滋味」、「一杯水80元的時代要來臨了」。