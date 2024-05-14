法國北部諾曼第大區周二（14日）發生一起囚車遇襲案，火力強大的槍手在高速公路收費站伏擊一輛囚車，獄警至少2人當場死亡、3人重傷，槍手不只1人，囚車運送的一名重罪囚犯已由襲擊槍手劫走逃逸。法國內政部已投入數百名警憲人力發動大規模搜捕行動。網路流傳畫面顯示，劫囚歹徒下車後不顧旁邊有其他車輛仍對著囚車開槍，非常囂張。
綜合路透社、美聯社、英國廣播公司（BBC）、英國《電訊報》報導，這起事件發生於法國當地時間周二上午11時（台灣時間晚間周二傍晚5時）。一輛囚車運送一名囚犯離開西北部城市盧昂（Rouen）法院聽證會、取道A154高速公路返回位於巴黎西北方大約100公里處的艾弗勒（Evreux）監獄。囚車途經諾曼第大區厄爾省（Eure）一處收費站時遭遇2輛汽車攻擊，多名蒙面持武歹徒開槍攻擊囚車，拉下車上的囚犯之後駕駛1輛汽車逃逸。
社群媒體平台流傳畫面顯示，案發收費站有1輛休旅車撞擊囚車車頭，至少2名蒙面男子持步槍在1輛起火的休旅車旁邊走動。警方說，這是一起精心策畫的劫囚事件。法新社引述消息人士說法稱，囚犯叫做「穆罕默德A」（Mohamed A），出生於1994年，現年30歲。法國《費加洛報》稱此人外號是「蒼蠅」，涉及販毒、綁架、非法監禁、謀殺未遂等組織犯罪，獄政當局把他列為「嚴密監視」的囚犯，代表此人應謹慎看管、有逃亡之虞。BBC引述法國檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說法稱，逃脫囚犯名為「穆罕默德阿姆拉」（Mohammed Amra），生於1994年3月，上周因搶劫罪遭判刑，另涉一起綁架撕票案。
法國BFM電視台說，「蒼蠅」蹲過2處監獄，最近在艾弗勒入監，已於上周二遭到判刑，周四這天他因一起謀殺案受到法官傳喚，劫囚案發生後，他成了「法國頭號通緝犯」。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聞訊大表震驚，強調政府「正盡一切努力追捕罪犯」，將盡全力追捕襲警嫌犯，以法國人民的名義伸張正義。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布，警方已在法國東北部展開大規模搜捕，｢運用一切手段追緝這些罪犯，我已動員好幾百名的警察與憲兵投入追捕」。
司法部長杜邦-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）說，重傷警察有2人性命垂危，「我們絕對會盡全力找到犯下此一卑鄙罪行的犯人，務求繩之以法並根據其罪行審判處罰」。他說，2名殉職警官之一留下了妻子與2名子女，另一人的妻子目前懷孕5個月，劫囚者與同夥「毫不猶豫以重型武器朝獄警開槍」。
一名警方消息人士向法新社透露，匪徒有好幾人，分乘2輛汽車到場攻擊囚車，劫囚之後逃逸，其中1人受傷。《費加洛報》報導，做案用車之一是白色奧迪A5，後來在案發現場不遠的艾弗勒醫院附近燒毀棄置，另一輛是BMW 5系列，朝南往厄爾省的盧維埃（Louviers）與艾弗勒方向逃逸。
這起暴力事件發生之際，歐洲正處於各地與毒品有關的暴力事件層出不窮的時期，古柯鹼近年氾濫，法國南部大城馬賽（Marseille）則是幫派暴力的核心地帶，幫派毒品販運火拚激烈。警方消息人士透露，毒販「蒼蠅」阿姆拉涉嫌在馬賽下令謀殺，他與馬賽黑幫勢力「黑人」（"Blacks"）有往來。
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