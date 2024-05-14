🚨BREAKING: MASSIVE MANHUNT IN FRANCE - 3 GUARDS KILLED IN PRISON VAN ATTACK | GANG LEADER ESCAPES



3 French prison guards were killed and 3 others seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed a prison van north of Paris in Incarville.



The attack occurred as they… pic.twitter.com/8xlwioOsUn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 14, 2024

法國北部諾曼第大區周二（14日）發生一起囚車遇襲案，火力強大的槍手在高速公路收費站伏擊一輛囚車，獄警至少2人當場死亡、3人重傷，槍手不只1人，囚車運送的一名重罪囚犯已由襲擊槍手劫走逃逸。法國內政部已投入數百名警憲人力發動大規模搜捕行動。網路流傳畫面顯示，劫囚歹徒下車後不顧旁邊有其他車輛仍對著囚車開槍，非常囂張。

綜合路透社、美聯社、英國廣播公司（BBC）、英國《電訊報》報導，這起事件發生於法國當地時間周二上午11時（台灣時間晚間周二傍晚5時）。一輛囚車運送一名囚犯離開西北部城市盧昂（Rouen）法院聽證會、取道A154高速公路返回位於巴黎西北方大約100公里處的艾弗勒（Evreux）監獄。囚車途經諾曼第大區厄爾省（Eure）一處收費站時遭遇2輛汽車攻擊，多名蒙面持武歹徒開槍攻擊囚車，拉下車上的囚犯之後駕駛1輛汽車逃逸。

社群媒體平台流傳畫面顯示，案發收費站有1輛休旅車撞擊囚車車頭，至少2名蒙面男子持步槍在1輛起火的休旅車旁邊走動。警方說，這是一起精心策畫的劫囚事件。法新社引述消息人士說法稱，囚犯叫做「穆罕默德A」（Mohamed A），出生於1994年，現年30歲。法國《費加洛報》稱此人外號是「蒼蠅」，涉及販毒、綁架、非法監禁、謀殺未遂等組織犯罪，獄政當局把他列為「嚴密監視」的囚犯，代表此人應謹慎看管、有逃亡之虞。BBC引述法國檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）說法稱，逃脫囚犯名為「穆罕默德阿姆拉」（Mohammed Amra），生於1994年3月，上周因搶劫罪遭判刑，另涉一起綁架撕票案。

Images emerge of Mohammed Amra, identified as the detainee involved in the deadly prison convoy attack at Incarville toll. Known as "The Fly," he faces charges of attempted homicide, and alleged involvement in a narcotics network. #MohammedAmra #FrancePrisonBreak #Incarville pic.twitter.com/1ehFhNbVLl — Pakistani Index (@PakistaniIndex) May 14, 2024

🔴 INFO - #FaitsDivers : Trois agents pénitentiaires ont perdu la vie ce mardi matin lors d'une attaque survenue au péage d'#Incarville, où leur fourgon transportant un détenu entre #Rouen et #Évreux a été attaqué. Le détenu en question s'est enfui, selon une source policière.… pic.twitter.com/tvA9iMK8VP — FranceNews24 (@FranceNews24) May 14, 2024

法國BFM電視台說，「蒼蠅」蹲過2處監獄，最近在艾弗勒入監，已於上周二遭到判刑，周四這天他因一起謀殺案受到法官傳喚，劫囚案發生後，他成了「法國頭號通緝犯」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聞訊大表震驚，強調政府「正盡一切努力追捕罪犯」，將盡全力追捕襲警嫌犯，以法國人民的名義伸張正義。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣布，警方已在法國東北部展開大規模搜捕，｢運用一切手段追緝這些罪犯，我已動員好幾百名的警察與憲兵投入追捕」。

司法部長杜邦-莫雷蒂（Éric Dupond-Moretti）說，重傷警察有2人性命垂危，「我們絕對會盡全力找到犯下此一卑鄙罪行的犯人，務求繩之以法並根據其罪行審判處罰」。他說，2名殉職警官之一留下了妻子與2名子女，另一人的妻子目前懷孕5個月，劫囚者與同夥「毫不猶豫以重型武器朝獄警開槍」。

⚠️ Police have launched a manhunt after the attack at the toll on the A154 motorway in Val-de-Reuil in the Eure department, Normandy, shortly after 11am, say reports.



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一名警方消息人士向法新社透露，匪徒有好幾人，分乘2輛汽車到場攻擊囚車，劫囚之後逃逸，其中1人受傷。《費加洛報》報導，做案用車之一是白色奧迪A5，後來在案發現場不遠的艾弗勒醫院附近燒毀棄置，另一輛是BMW 5系列，朝南往厄爾省的盧維埃（Louviers）與艾弗勒方向逃逸。

這起暴力事件發生之際，歐洲正處於各地與毒品有關的暴力事件層出不窮的時期，古柯鹼近年氾濫，法國南部大城馬賽（Marseille）則是幫派暴力的核心地帶，幫派毒品販運火拚激烈。警方消息人士透露，毒販「蒼蠅」阿姆拉涉嫌在馬賽下令謀殺，他與馬賽黑幫勢力「黑人」（"Blacks"）有往來。