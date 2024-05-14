樂天桃猿曾仁和14日繳出7局無責失好投，率隊以5比1擊敗台鋼雄鷹，也讓洪一中沒辦法用執教千勝慶生，曾仁和笑著說：「還好有阻斷下來，沒有如願以償讓他拿到1000勝。」

曾仁和本季5次先發中有2次僅投2局就被K.O退場，直到出賽第6戰本季首勝才到手，雖然被敲8支安打、7局中僅有1個半局沒讓打者上壘，但仍靠守備幫忙化解，繳出7局7K、1保送，失1分非責失好投，本季首次獲選單場MVP。

從3日出賽到今天，曾仁和在沒投球的這段時間都在調整自己心態，加上今天搶到2好球速度快、決勝球品質佳，尤其是在6局上面對無人出局、二三壘有人局面，但他連飆2K，最後讓黃秉揚敲出游擊滾地球出局，令他十分振奮。

等到第6戰本季首勝才開張，曾仁和除了感謝身後隊友幫忙外，也謝謝教練對他的耐心，讓他能夠再有先發機會，「教練叫我平常心，再怎麼爛也就這樣，平常心丟、守備會幫你，自己心態也調整到正確軌道，教練跟隊友給我很大鼓勵。」

而今天是台鋼雄鷹總教練洪一中63歲生日，同時也要挑戰執教千勝里程碑，曾仁和笑著說：「賽前就有人虧我，要我今天不要被他拿1000勝，還好有阻斷下來，沒有如願以償讓他拿到，還要再等啦，明天可能也沒有那麼順利。」