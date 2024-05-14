陸C929客機研製獲重大進展

與C919同樣深受大陸各界期望的首款自研洲際客機C929，最近有了令大陸航空迷鼓舞的新進展。據中國民航官員表示，研發C929的中國商飛公司目前正開展C929適航申請相關工作，預計年底就能向民航局提出型號合格證申請。

據《快科技》報導，中國民航上海航空器適航審定中心副主任、C919型飛機型號合格審定審查組組長揭裕文最新透露，中國商飛正開展C929適航申請前的相關工作，預計年底向民航局提出型號合格證申請。據相關人員估計，C929原型機不久就可以見到。

報導說，上海審定中心也已介入前期研究中，為更好地建立標準、發現技術難題奠定基礎。

中國商飛客服公司副總經理佟宇在此之前曾透露，C929正穩步推進初步設計，他說，相信「在不久的將來就會見到C929的原型機」。他估計，C929的試飛可能會「很快」就會到來。

報導指出，今年4月15中國商飛公司召開了C929項目聯合攻關啟動大會。與會專家分為總體氣動、機體結構、複材結構、航電電氣、機械系統、推進系統等6個專題組，開展了為期一周的研討。

中國商飛公司董事長賀東風表示，作為中國第一款自主研製的洲際客機，C929對於完善國產商用飛機譜系，帶動商用飛機產業發展，具有十分重要的意義。

報導說，C929洲際客機擁有280個座位、最大設計航程12000公里，其巡航速度0.85馬赫、最大起飛重量為247.5噸、最大著陸重量190噸、最大起飛場長2900米、最大著陸場為1900米。

雖然也有媒體報導稱，中國商飛公司已著手設計C939遠端寬體飛機。消息人士透露稱，不同於C929對標787、A330 neo這個級別「小寬體」，C939的航程、座級更大，更類似於777、A350這個級別。

不過，C939只是剛開始設計，現在談論飛機有多大、航程有多遠都不切實際。以C929為例，從2014年項目啟動，設定2021年建造原型機、2023年首飛，而今已進入2024年，飛機還沒見影子。如果真有更高的目標，至少先把C919的量產搞定，畢竟號稱售出千架，從首架商業運行至今已1年多，只有4架在營運，一千多架訂單不知要何年何月才能消化完。當然，不少人質疑訂單可能灌水，但C919實際的產量擺在眼前，現在C929都還沒領證，要討論遙不可及的C939難免被譏為空中樓閣。