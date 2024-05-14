近日外媒《路透社》曝光了台美最新的軍事交流，報導指出，我國海軍與美國4月在西太平洋進行未公開海上演習，台美共有6艘艦艇，包括護衛艦、補給艦、支援船參與，演練加油、補給、通訊等項目。國防部也在14日證實，指海軍依照不預期相遇的行動準則，執行相關操演。對此，前立委郭正亮14日就表示，「這就是美國透過台灣放消息，跟大陸講我們會關注台海情勢，一直在放話、警告，希望中國大陸在520期間不要搞事」，引發討論。

郭正亮14日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個事情比較詭異的是，主動去放出這消息，說是沒有計畫的巧遇，這大海那麼大，能巧遇機率極低，這機率只有百分之一不到，難以想像沒有事先互相的通訊，也許是雙方沒有講直接的位置，但大概有講經緯度，一定有，不然不太可能巧遇」。

至於為什麼要放這消息？郭正亮認為，「就是美國透過台灣放消息，跟大陸講我們會關注台海情勢，但美國又不能說我已經進來，因為這會違反建交三公報，但又要讓中國大陸知道我有在跟台灣軍方進行一些你懂我懂的合作」。

郭正亮最後也坦言，「但在這個時間放這消息，一直有一種傳聞，就是美國一直在放話、警告，希望中國大陸在520期間不要搞事，不過我們在台灣都感受不到」。