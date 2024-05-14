黑色休旅車車身凹陷變形，車內陽姓男駕駛及妻子命危送醫。（蕭嘉蕙攝）

台東市大學路近平交道處今（14）日晚間8點30分許發生重大車禍，1輛黑色休旅車疑似高速行駛，失控衝撞路旁變電箱後，再撞破護欄，翻落灌溉排水溝，陽姓駕駛及余姓女友人受困車內，雙雙失去生命跡象，送醫不治；由於變電箱損毀，造成當地建農里200餘戶大停電，台電人員搶修中。

目擊學生指出，當時和同學機騎車行駛在大學路上，黑色休旅車從後方接連超車，隨後就看到前方平交道「乍現亮光」，立即停下車不敢繼續向前行。

附近居民表示，當下聽到一聲巨大的撞擊聲，隨後家裡就停電，出門查看發現整條大學路路燈全滅，循著找撞擊聲方向查看，才發現有車卡在水溝內，趕緊報案。

據了解，21歲陽姓男子晚間駕駛黑色休旅車搭載19歲余姓女友人，沿大學路西向東行駛，行經近平交道時，疑似高速失控，先後衝撞路旁變電箱及護欄後，連人帶車翻覆深約1公尺的灌溉排水溝，陽男和余女當場失去心跳呼吸。陽男到院時瞳孔放大、胸部重創，搶救後仍回天乏術，余女也因傷重宣告不治。

由於車禍現場一度發現安全帽，消防人員不敢大意，仔細搜索有無其他傷者，初步確定僅2名車禍傷患；而車禍也造成建農里至少200戶停電，經台電人員搶修後，現已陸續恢復供電。