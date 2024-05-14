排除波動劇烈的食品與能源價格，4月核心PPI月增0.5％，高於3月的月減0.1％與市場預期的0.2％增幅。年增率為2.4％，高於3月的年增2.1％，符合市場預期，但創下八個月最高。

PPI被視為通膨領先指標，與15日出爐的4月消費者物價指數（CPI）同樣備受市場關注。投資人希望從中推敲Fed6月例會貨幣決策動向。

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