聯邦投信投資研究團隊表示，在美國聯準會利率走高至10多年來高點的這個時候，投資等級債券殖利率也同步攀高到了10多年來高點。以5月4日收盤的美國公司債指數殖利率為例，其殖利率已經來到5.52％，投資價值與機會可說雙雙浮現，非常值得投資人把握。且根據過往數據統計，升息停止後，投資等級債券的勝率高。假使投資投資等級債券，其收益累積的複利效果也算穩定。

針對目前的投資趨勢，聯邦投信推出聯邦美國優選投資等級債券基金。該基金主要聚焦投資在美國債券市場，且主要配置在安全性較高的投資等級債券，並為投資人篩選出高市值與各產業領頭公司，以掌握利率高點投資債券的機會。該基金且由專業團隊把關，針對利率變化靈活操作，有機會既能收取債券配息又能賺取價差。

聯邦投信表示，聯邦美國優選投資等級債券基金近期陸續於相關銷售機構開始募集，投資人可趁此次募集期間，參與未來可能降息啟動後的潛在資本利得空間。

聯邦投信提醒，投資人在投資債券時可挑選主動式管理的債券基金，可以透過基金經理人的主動配置與選債為投資人掌握最佳的投資配置與標的。