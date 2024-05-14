日前曾發生老師批家庭聯絡簿，引發網友好奇「估計」為何會是大陸用語？造成熱議。某親綠粉專分享一張台灣、大陸用語對照圖，引發討論。粉專「我得了一種不刻薄會死的病」舉其中一例：「合同」是大陸語，要講「契約」？他舉例打臉指出，很多台灣作家早就用過合同這個詞。他還引用電影《聖戰奇兵》主角瓊斯博士酸爆納粹的台詞「某些只會踢正步的白癡應該多讀點書，而不是急著燒書」，諷刺覺青該多讀點書。

「話說覺青告訴我們，『合同』是支語，要講『契約』。」粉專「我得了一種不刻薄會死的病」14日在臉書發文質疑，如果覺青可以多讀點書的話。應該不難發現，在他們斤斤計較什麼是支語，什麼是台灣語的很久、很久、很久之前。很多台灣作家就用過「合同」這個詞了。像是李家同《瓷娃娃》(收錄在《陌生人》)：「他的公司得到了一個大『合同』，改善整個加州監獄的安全系統...」。

王鼎鈞《天堂》(收錄在《左心房漩渦》)：「但是，塵埃已經落地了，『合同』已經結束了，工程已經完成了，你還想怎樣呢。...」

李翰祥《銀海千秋》：「算了，『合同』是你們擬的，我簽字之前大家也同意了的...」

張大春《饑餓》(收錄在『四喜憂國』)：「來福牌的櫥窗被顧客群擠破的第二天上午，巴庫簽了那份『合同』...」

林懷民《跟雲門去流浪》：「雲門的台商。除了與舞者簽『合同』，掌握國內演出的重點，她主要的心力花在外國人身上...」。林懷民《激流與倒影》：「到台北沒多久，平先生跟我簽了皇冠基本作家『合同』，可以預支稿費。」

粉專直言，老實講，看到覺青開始像二戰前的日本軍國政權一樣，開始挑剔什麼是「支語」、「大陸用語」，不禁想起電影《聖戰奇兵》裡的一段對話：「告訴我，瓊斯博士，你那本討厭的小筆記本裡到底寫了什麼？」瓊斯博士說：「哦，沒什麼啦，上面不過寫著某些只會踢正步的白癡應該多讀點書，而不是急著燒書！」