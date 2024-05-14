樂天桃猿14日以5比1擊敗台鋼雄鷹，但在6局下發生本壘攻防戰引發熱議，跑者馬傑森被雄鷹捕手張肇元擋在本壘前出局，雖然桃猿提出挑戰但仍維持原判，總教練古久保健二賽後比手畫腳舉例，認為張肇元一直都是在進壘位置等待，「完全就是妨礙的感覺。」

6局下桃猿進攻，1出局後馬傑森敲出二壘安打，陳晨威右外野飛球出局，2出局後梁家榮敲出右外野安打，馬傑森試圖衝回本壘搶下第5分，但被葉保弟長傳在本壘前，馬傑森直接撞上捕手張肇元，裁判第1時間判出局。

古久保健二賽後提出自己的看法，「照理說，規則是要避免衝撞，球到本壘前，能理解球傳歪捕手必須要跑到進壘位置上，但以剛剛的play來講，他一直在進壘的位置等，所以應該不是因為偏差而移動，完全是妨礙的感覺。」

古久保健二繼續說：「換句話說如果剛剛這個play是出局，以後跑者就可以去衝撞捕手，這個邏輯就不對了，這個規則應該是要避免這個情況發生。」

桃猿提出電視輔助判決，但最後認定張肇元並未阻擋、維持原判，古久保健二也立刻帶著翻譯上前詢問主審，「他們說這樣的play就是球傳偏，但他們賽後也會討論、檢討，我期待他們明天給我答案。」

當事人之一的馬傑森賽後說：「當下像是撞到牆的感覺。」他表示，因為自己當下也要滑壘，球剛好傳到那邊，速度太快沒辦法反應，「我心想說他怎麼在那邊，『啊！來不及了。』就撞下去了，這應該是我打棒球以來第1次遇到這樣的狀況。」

發生衝撞當下現場桃猿球迷就有發出噓聲，8局上張肇元上場打擊時噓聲更大，馬傑森表示自己也有聽到，「但也希望球迷不要這樣，打棒球就會遇到，平常心看球。」