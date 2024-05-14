涉嫌新北市三重區祖孫三代3屍命案的張姓男子（中），12日遭警方逮捕，帶回三重警分局時，他懷中仍緊抱愛犬「糯米」。

11日新北市三重區傳出3屍命案，死者為69歲劉姓祖母、30歲陳姓媽媽與3歲陳姓孩童，而涉有重嫌的24歲張姓女婿12日於台中日租套房落網，然而，張嫌在逃亡時除了攜帶隨身行李，另外還帶著博美犬「糯米」，而這一舉動也讓資深社會記者分析，張嫌的背後動機恐怕是為了「脫罪的可能性」，而做出這樣的行為。

資深社會記者戴志揚表示，張嫌抱著的博美犬「糯米」逃亡，也成為警方逮人的重要關鍵，自張嫌從家中逃離後，便一直抱著「糯米」未離身，警方在調閱上百支監視器時，於車站、高鐵站或是在路上，都能明顯的辨別出抱著狗的張嫌，因此，警方僅於幾小時內完全分辨出張嫌的逃離路線。

然而，「張嫌一路抱著狗逃離的動機為何？」，戴志揚也分析，或許是為了「脫罪的可能性」，他提到依照往例或司法判例，殺害3名至親很少不被判死刑，但在現今的社會氛圍下，有可能改判無期徒刑，而大部分的理由便是「可教化」還未泯滅人性，因此張嫌抱著博美犬「糯米」，並且無微不至的照顧，是否已經預想好反了重罪後，依靠著本身還有「人性」，借此一博在未來官司上獲得減刑的幫助。

另外，戴志揚也指出，張嫌坦承於5月1日殺害妻子，並於5月2日早上殺害岳母與繼子後，直到5月5月還請來水族館員工來清理魚缸，但3至親遭殺害已過4、5天，基本上屋內已瀰漫屍臭味，而張嫌被水族館員工提醒「你們家麼那麼臭」，張嫌卻不以為意的回應「我把冷氣開強一點」，並說是之前死魚的臭味。

而張嫌會做出這樣的反應，戴志揚也分析，可能張嫌要掩飾自己當下並未犯案，且找來水族館員工，要藉著水族館員工什麼都沒看到，僅有聞到異味、臭味，並無法分辨何種屍體臭味，恐怕是為了未來預想，在打官司時，只要提出證明「在這段期間張嫌還找人來清魚缸」，所以3人是什麼死的，張嫌也可表示自己不清楚，恐是要製造出脫罪、沒有犯案的可能性。

12日張嫌於台中落網後，昨(13)日聲稱懷疑陳姓死者劈腿，因此才痛下殺手掐死對方，也用相同手法接續殺害岳母與繼子，但檢警便是以死者「無明顯外傷」打臉張嫌，檢警也指出3名死者身上皆出現大量粉紅色屍斑，對此，戴志揚也分析，死者身上會出現粉紅色屍斑，按照過往法醫的鑑定，有兩種可能會造成，一種是一氧化碳中毒，另一種則是氫化鉀中毒，至於是用什麼方式造成窒息死亡，仍待進一步檢驗才能得知。