交通部觀光署今（14）日公布今年第1季旅館整體住客人次約1697萬，較112年同期增加35萬人次，整體平均房價為每晚新台幣3135元，較112年同期增加107元，成長3.4%。

觀光署表示，113年第1季觀光旅館及一般旅館之旅館業整體平均房價為3135元，較112年同期3028元，增加107元(成長3.4%)，至於整體客房住用率為46%，以個別縣市觀之，以台北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第二及第三，分別為51.3%及51%。

觀光署說明，台灣旅宿網「平均房價」計算方式為：客房收入/客房住用數，113年第1季共計3440家旅館，其中約有80%(共2722家)低於平均房價，其中約35%(共1193家)座落於1500元至2500元之區間，顯示我國旅館市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

觀光署指出，檢視旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等因素所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。113年第1季平均消費者物價指數(CPI)漲2.34%，其中服務類即漲2.62%，顯示整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。

觀光署表示，台灣旅宿網「優宿專區」提供超過600個優惠住宿方案供民眾出遊上網查詢參考，鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，也鼓勵消費者利用平日出遊住宿，以分流之概念，享受較實惠的價格及舒適的旅遊環境。