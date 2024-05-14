T1聯盟2022-23賽季總冠軍新北中信特攻，2023-24賽季守住例行賽龍頭，可惜季後賽第1輪2勝3敗飲恨台北台新戰神，未能再闖總冠軍賽，賽後陣中資深好手曾文鼎，以鐵達尼號撞到冰山形容球隊本季季後賽狀況。

曾文鼎說：「要我形容這個系列賽的話，我覺得就像是鐵達尼號撞到冰山。我們守住例行賽第1位子，為了季後賽全隊練球鬥志高昂，可惜第1場主場被戰神襲擊，有如鐵達尼號撞到冰山。這周我們打得掙扎，有時抓到浮木，有時被對手按到水裡不能呼吸，季後賽關鍵第5戰曾領先18分，最後無奈落敗。」

曾文鼎也幽默說：「要給戰神代理總教練呆哥（許皓程）很大的稱讚，他把一支新球隊短時間從季初跌跌撞撞，到進入季後賽，又給我們很多挑戰，他的功勞很大，應該不要再叫他代總教練，要給他大合約才對。」

特攻總經理劉志威賽後也受訪，表示球隊本季面臨傷兵問題，還是努力守住例行賽第1，是靠團隊合作努力，下個賽季前球隊有很多要準備、安排，除了持續強化球隊戰力，也要讓球員身體保持健康跟強度。