出社會上班後，除了工作能力很重要外，還有很多小細節同樣重要，若不小心得罪人，很可能就此被封殺。一名網友就相當好奇，幾歲的女生在職場上被叫「姐」才比較不會在意，意外引起討論。

鄉民「pchunters」昨（13）日在PTT八卦板表示，近日有女同事告知，她剛進公司沒多久時，就被工讀生小妹妹稱呼為「姐」，讓她眼淚差點當場飆出來，讓原PO好奇詢問「你各位在職場上，看到貌似幾歲以上的才會叫他「姐」啊？還是有更禮貌的稱呼？」

結果此話題意外引起討論，不少人喊「請愛用疊字，男的通通叫哥哥，女的全部叫姐姐」、「完全沒必要加，就喊名字或職稱」、「不要單叫姐，可以叫姐姐啊」、「本來該叫阿姨的就改叫姐，該叫姐的改叫妹妹」、「請跟早餐店老闆娘多學學，張口就是帥哥美女」、「認真回啦，不想被黑就不要用這個字」。

其他人也分享「依照我的經驗，最好都不要叫姐，叫過60幾歲的姐，她不爽很久，還說她很幼齒」、「當年進公司叫一個比我大10歲的同事XX姊，直接被白眼更正叫XX就好」、「我被小我兩歲的叫姐，超不爽」、「之前3X歲女同事被新進員工叫XX姐當場直接爆氣，新進員工嚇傻」。