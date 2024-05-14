國內銀行業者提供線上歷史帳務查詢多數為2年內，超過年限之歷史帳戶須客戶親自到銀行分行臨櫃申請，且須等待分行完成作業通知客戶後，並負擔手續費，才可取得其交易明細。

臺灣企銀表示，本次服務升級除了客戶無需再耗時耗力親臨分行，現在更只需透過網路銀行或行動銀行App，線上預約臺外幣活期性存款帳戶2年以上至15年內的資料，確認欲查詢期間，申請後次日即寄送交易明細至客戶留存的電子信箱。

臺灣企銀指出，鑒於多數銀行預約線上查詢僅提供2年以內歷史帳務資料，臺灣企銀成為公股銀行首家推出預約線上查詢15年內歷史帳戶功能，能讓客戶有更便利和快捷的使用體驗，且能掌握自己的資金流動。

該行強調，新服務不僅落實免費用、免臨櫃，更可減少以往實體紙張列印數量，落實減少碳排放、無紙化等ESG永續發展精神。該行將持續秉持以客戶為核心的精神，持續積極開發創新金融科技應用，提供更便捷、更智能的金融服務，成為客戶首選的數位金融服務銀行。