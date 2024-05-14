開炸!北士科案爆"弊"燒到台中?幫柯文哲"背鍋"?盧秀燕任用關鍵人林育鴻 民進黨議員輪番砲轟

前台北市長柯文哲疑涉入北士科案，會議由時任市府副祕書長林育鴻主持，台中市議會14日進行「都發建設水利」業務質詢，由於林育鴻現為中市副祕書長，督導該業務，多位民進黨籍市議員聯合要求他列席備詢，質疑林是否會把台北市的事帶來台中，林育鴻也現場強調「依照制度，如果是我主持的會議就會簽名，我對自己的操守非常有自信」。

台中市議會今天一開議，蕭隆澤、李天生、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、陳俞融等人砲聲隆隆質詢，要求已列席的林育鴻說明北士科疑雲，並掛保證台中市不會發生類似情形。林僅說「依北市府官方紀錄為主，目前已送政風調查」。同時副市長黃國榮則跳出來「掛保證」，他說，該案尚未釐清，依法行政，台中市不會發生類似的事。

張芬郁則說，讓你（林育鴻）說明卻不要，台中市民不想背黑鍋。陳淑華表示，林育鴻主持北士科會議疑涉違造文書，那在台中開會主持簽不簽名？林育鴻也在現場大聲強調，「到目前為止，依照制度，如果是我主持的會議就會簽名，我對自己的操守非常有自信，所以我堅持依台北市的政風調查為主」。

至於目前督導台中市府都發、建設、水利、研考等業務，有無與財團業者接觸？上級，主管有無問過這件事嗎？林育鴻表示，沒人詢問這事，只關心他過得好不好。