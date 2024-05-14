香港男星謝霆鋒出道近30年，憑藉俊俏臉蛋及精實身材，擄獲大批粉絲芳心，至今43歲的他，依然保持凍齡樣貌，仍是不少人心目中超級男神，不過，他近日現身義大利街頭，紮起小辮子、雙手插口袋的背影，讓網友忍不住直呼：「好像謝賢！」

謝霆鋒近日飛往義大利參加品牌活動，只見他將長髮紮起，戴著粗框墨鏡，身穿灰色外衣搭配黑西裝褲，腳踩厚底皮鞋，脖子掛上鐵鍊造型項鍊，整體看起來相當有型，同時也有網友捕捉到他在街上騎腳踏車的模樣，非常注重環保及健康。

帥氣造型曝光後，引來粉絲紛紛大讚，「真的好帥啊」、「依舊帥氣的素顏」、「怎麼感覺都不會老啊」，不過，也有網友認為謝霆鋒造型太過老氣，乍看有點像他爸爸謝賢，「背影看上去，完全就是四哥本人（謝賢）」、「尤其手插口袋的樣子，一模一樣」，「逐漸謝賢化了…」。

事實上，謝霆鋒出道至今28年，近年則專注於食品副業及時尚產業，雖然鮮少出現在螢光幕前，但他與王菲的戀情經常受到外界關注，如今他飛往義大利參加活動，身邊卻不見王菲身影，讓不少網友也好奇：「王菲人呢？」