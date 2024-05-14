衛福部國健署今（14）日預告修正《人工生殖法》草案，一直以來備受爭議的代孕部分，草案明訂為「無償」，禁止任何商業目的。對此，時常發表犀利言論的網紅陳沂發文痛批：「不知道是什麼智障修法，沒錢誰要免費幫你生小孩」。

根據《人工生殖法》修正草案，代理孕母將合法化，但「禁止商業代孕」，代理孕母條件需設籍台灣、年滿20歲至40歲，並擁有懷孕生產經驗。而針對「無償」的部分，陳沂在Threads發文砲轟：「不知道是什麼智障修法，沒錢誰要免費幫你生小孩，私下紅包還不是照拿。要是事後談不妥，小孩不給你能怎樣？假道學的政府真是有夠可笑，跟不合法設立紅燈區一樣，大家都沒保障」。

針對外界擔憂代理孕母合法化後，弱勢會遭到剝削，因此此次修正草案參考以色列規定，有一次的限制，並且增訂代孕無償，但委託者應提供代理孕母必要費用及開立代孕費用專戶之規範，並於代理孕母完成人身保險投保後，才可以開始執行代孕生殖。而生產後2年內擁有探視代孕子女資格。草案將預告60天，在收集各界意見後，評估是否需要調整，之後將送交行政院。