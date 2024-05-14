「最殺唱跳男團」Energy重返歌壇，不僅全新專輯《Here I Am》大獲好評，「E16蹲」舞蹈掀起話題，更將於7月27、28日登上台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，兩場門票早已秒殺，創下光榮佳績。是否後悔不早一點復出？坤達說：「沒有早知道，這個秒殺等了我們22年！」每人都拚盡全力，也一起開檢討會求更好，Toro大呼：「我已經活回來了！」

Energy拆夥21年，坤達、阿弟、書偉分別轉往主持、戲劇發展，Toro、牛奶則退居幕後。今年元旦宣布復出後，5人重新適應團體生活，Toro直言，之前是上班族，當主管都在罵人，現在成為歌舞團隊，當務之急是先瘦身。他話還沒說完就被書偉噹：「歌舞團隊？你在寶萊塢嗎？」

Energy推出新專輯《Here I Am》大獲好評，左起Toro、阿弟、牛奶、書偉、坤達。（圖／陳俊吉攝）

Toro回想去年當五月天演唱會嘉賓那天，坤達捏了一下他的肚子說：「這是小水梨！」這句話讓Toro當場被激勵，他直呼：「這句話我會記一輩子，我要跟他較勁！達達算我們裡面身材最好的。」書偉聽了不服氣說：「你把我放哪裡？我三鐵耶！」近來Toro靠運動及168斷食法瘦下來，自豪「我已經瘦了半個我，變紙片人了」，下一步是要增肌。

牛奶已結婚為人父，坦言這次復出有一件事希望大家體諒，就是讓他能有時間接送孩子，其他方面他自認適應的不錯，「跟大家在一起很安心，大家都成熟了，會互相cover。我們也都有共識要做就要做到最好。」

阿弟正在拍攝八點檔，為了Energy跟劇組請假，「畢竟很長時間沒有跳舞，還是需要練舞」。書偉也拍了十幾年的戲，除了重新適應做唱片的節奏，也一直都有路跑來維持身材，「機會是老天爺給的，要好好珍惜。」坤達最凍齡、身材最精實，他也絲毫不鬆懈，「很久沒有跟他們一起表演，戰戰競競的！」

Energy復出後專輯大賣，演唱會門票秒殺，左起書偉、牛奶、坤達、Toro、阿弟。（圖／陳俊吉攝）

談到這次合體復出，最困難之處是5人時間難湊齊，坤達說，以前5人一起進錄音室，這次新專輯《Here I Am》5人是分批錄音，彼此也還有要磨合的地方。是否發生過衝突？書偉表示：「我們現在遇到問題不會讓它變成衝突，結束後會坐下來講，用討論的方式把話說出來。」

5人中是否Toro最龜毛？坤達直言：「我覺得我們還在了解熟悉他的語言，他講話會有時讓人沒有到get到重點。」Toro趕緊澄清：「我覺得很清楚，可能跟他們是不同次元，但我們5個只要花時間再對一次，會發現本意都一樣。」

Toro也是唯一未婚成員，被問到感情狀態？他看著其他成員說：「我只會讓他們4個知道！」一旁阿弟笑問：「所以我要幫他講嗎？」Toro自認有偶包，如果有交往對象也不會公開，「我有偶包啊！我弄頭髮就要弄幾個小時。」他這次的辮子頭造型，光拆辮子就要花3小時。