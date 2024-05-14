仲量聯行今（14）日公布最新調查指出，隨著租戶越來越重視ESG，「永續裝修」已成為實踐辦公場所減碳的首選，在亞太區240位商業不動產業高階主管中，有半數的受訪者認為，永續裝修是未來三年要優先採取的行動，顯示永續考量是租戶選購、裝修和管理資產的關鍵動力。

仲量聯行今（14）日公布「2023／2024年亞太區辦公室裝修成本指南」報告，指出由於通膨壓力、物價、工資上漲和建築成本增加，2023年亞太區辦公室裝修成本平均漲幅為0.5％，每平方公尺的裝修成本從1,159美元上漲至1,161美元；至於台北，辦公室裝修費用，在2023年由每平方公尺1,136美元上升至1,162美元，位居亞太區主要城市第12名。

報告指出，即使裝修成本上升，各大亞太商辦市場的重點需求依然追求提升品質，具體作為包括取得LEED綠建築認證、及WELL健康建築認證等國際綠色認證，以提升辦公室的吸引力與競爭力。

調查指出，目前亞太區每10棟新建的A級辦公大樓，就有7棟獲得綠色認證；在台灣A級辦公大樓密度最高的台北信義計畫區，約三分之二 的A級辦公大樓的樓地板面積，已取得綠建築認證。

仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，隨著台灣主要城市的商辦供給量增加、ESG減碳意識升高，無論是新建的商辦大樓或是老舊辦公大樓，永續裝修都已成為主流，愈來愈多人體認到綠色升級的重要性。

仲量聯行指出，為提供更優質的服務，仲量聯行領先業界，在台灣成立綠設計裝修（Green Design and Build）專案部門 ，由在地的專業綠色顧問，量身打造綠色升級計劃，再結合集團遍布全球的綠色供應商資源，以最具效益的方法協助企業執行裝修和設備升級、達到國際綠色認證標準，提升綠色競爭力。

侯文信指出，辦公大樓若能達成綠色升級，根據仲量聯行統計，台北的綠色租金溢價可達10％到15％，不但有利於增加收益，永續裝修又能長期減少營運成本，進而抵消初期投入的資本支出。

研究指出，「台北101」大樓中的仲量聯行辦公室，已取得LEED黃金級、WELL白金級雙認證，內部空間比原有的辦公室增租50坪，一年卻可以省逾1,100度的用電量；因辦公習慣改變，去年也省下超過五萬張紙，共計減少470公斤碳排放量，降低4.1％營運成本。同時，新辦公室經永續裝修後，讓員工滿意度從74％提升至95％。