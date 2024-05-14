陳建仁感謝主辦單位-天主教海員宗會（Stella Maris）舉辦此次會議，讓台灣與世界各國致力於改善漁工人權與交流學習。陳建仁說，我國自2022年起推動「漁業與人權行動計畫」，系統性地提升外籍船員權益，行政院也已責成農業部主政辦理漁業工作公約（C188公約）國內法化。

陳揆14日也前往彰化縣訪視「稻作智農聯盟-大橋稻米產銷契作集團產區」，了解「米屋智農公司」（米屋企業）配合農業部推動「稻米產銷契作集團經營」，契作面積超過1,400公頃、契作農民超過700位。

此外，米屋企業也呼應農業部優質農產品的三品策略-「品種、品質、品牌」，並引入ICT／IoT科技與自動化技術應用，讓農業成為高科技創新技術產業。

該企業創辦人陳俊雄，早在70年代，就開始與農業部台中農改場共同合作，改進稻米生產技術；其後，現任董事長陳肇浩，也回到家鄉與父親陳俊雄，一起努力打拚，父子兩代齊心協力、發揮卓越的領導力，不僅融合科技與人文，更不斷創新，做出改變，讓米屋企業更加蓬勃發展。

陳院長透露，他擔任行政院國科會生物科學發展處長與副主委時，開始規劃推動「農業生物技術國家型科技計畫」，由時任中央研究院副院長楊祥發，擔任首屆計畫總主持人。其中一項計畫，即涉及如何透過農業改良場，來持續精進我國農業品質。

米屋企業不僅配合農業部推動「稻米產銷契作集團經營」，也與台中農改場合作，迄今契作面積已超過1,400公頃、契作農民超過700位；而截至2023年，全國「稻米產銷契作集團產區」已成長至77處，契作面積達3.1萬公頃。

此外，米屋企業也引入先進的ICT／IoT科技與自動化技術應用，只要拿起手機，即可掌握稻作狀況，而當大家不斷往前邁進時，就能讓農業成為高科技創新技術產業。