國民黨立委徐巧芯10日自爆住家遭到綠營側翼「無良公關」跟蹤騷擾，她11日晚間到松山分局提告違反《跟騷法》。親綠網紅四叉貓劉宇則寄出路權申請書，借用徐巧芯家樓下路權；他14日分享申請路權已通過，直呼相信18日會有不少人前來朝聖。徐巧芯對此則回「依法申請，歡迎」。但國民黨立委羅廷瑋則透露，當天他們大部分時間在登太平島，據了解徐巧芯媽媽的情緒比較讓人擔心，還是希望政治攻防不要去觸碰家人隱私。

四叉貓12日發文表示，已寄出申請徐巧芯家樓下路權申請書，申請時間5月18日上午10點至下午10點，申請理由為「知名Youtube網紅拍片」，臨時借用路權。四叉貓14日在臉書分享結果，路權申請已順利通過。對此，徐巧芯則回應表示，「依法申請的路權，歡迎！」

「早期也有很多像這樣子，公布政治人物的地址，我們還是希望不要啦！」羅廷瑋14日在《國民大會》節目提到，因為可以看到之前的選舉，民眾黨主席柯文哲也被公布，民眾黨立委黃國昌也被公布，也有許多的網紅都去朝聖。「作為公眾人物，其實我們都很擔憂，因為還有家人！」

羅廷瑋表示，「其實我私底下了解，她的媽媽的情緒，其實是最擔憂的！媽媽的情緒...並不是像我們這麼地能扛！」

羅廷瑋直言，所以希望大家還是能考量到她的家人的部分，可以手下留情。當然對於公眾人物的批評指教，徐巧芯也說過，進了廚房不怕熱。但還是希望個人隱私、家人隱私，儘量不要去觸碰到。

「那一天大部分的時間，我們應該是在太平島！」羅廷瑋指出，17日要去屏東基地準備，18日一早就要出發，回來大概5、6點了。所以希望這些事情不要擴大，「我個人畢竟還是蠻擔心巧芯的家人！」