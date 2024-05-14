最近，中國海軍最新的003「福建艦」航空母艦出海測試，引發各界關注。然而有大陸的網友發現，還有一艘形號不明，但外型簡潔的軍艦也在進行海試。

大陸網站在幾小時前流傳這張照片，從外型來看，它具有相當典型的雷達匿蹤設計，儘可能減少直角。它整體造型讓人聯想到瑞典的維士比級輕型巡邏艦(Visby-class corvette)，但是尺寸明顯更大，武裝與設備也更多，排水量至少1300噸以上，屬於輕型護衛艦( light frigate)。

瑞典維士比級巡邏艦，被譽為最高度匿蹤化的作戰艦。(圖/瑞典海軍)

前甲板的A砲位有個三角型物體，可能是小口徑艦砲，再前方有個方型物體，可能是海試用的攝影機。B砲位是個平台，明顯是飛彈垂直發射器。上層結構有全包覆的桅塔，頂端收斂成圓型，其上有一支增益天線。再後方有兩個突出物，其一似乎是某種感測器，另一個方型物體像是紅旗-10型近程點防禦飛彈。船尾有可供直20起降的大型直升機起降坪，放了一個不明物體，可能也是海試用的裝備。

它可能是中共海軍下一代的護衛艦，也就是現役056型護衛艦（北約稱為「江島級」）的潛在繼任者。然而，另一種看法是，它可能是純粹的外銷軍艦，是為某個未公開買家所設計。

Something for the naval guys ... seems as if that small stealthy unknown corvette - or light frigate-sized surface combatant - is out at sea.



Based on what i found it is an undesignated “comprehensive test platform”.@AlexLuck9 @CovertShores @navalnewscom @xaviervav @horobeyo pic.twitter.com/gjQIcUmwor — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) May 12, 2024

觀察家表示，這艘隱身護衛艦的發展，顯示解放軍對現代化海軍發展的持續努力，快速學習各國軍艦的設計優點，並提出自己的版本。