一名謝姓婦人發現家中戶口突然增加1人，驚覺有異，逼問丈夫下，才發現竟是先生與外遇周姓女子所生，憤而向周女求償140萬元精神慰撫金。基隆地院審理後認為，周女破壞謝女與丈夫互信基礎，侵害謝女配偶權甚鉅，最終判處周女要賠償謝女100萬元。

基隆地院判決指出，謝婦與先生結婚6年，育有2子，於去年意外發現戶口竟然多了1人，逼問先生後才驚覺，原來先生在2年前結識周女，背著她出軌並與周女發生性行為，還產下一子，怒向周女提告求償140萬元精神慰撫金。

法院審理時，周女辯稱，她當初與謝女丈夫交往時，謝女丈夫表示他與妻子是因為小孩的緣故才勉強維持婚姻，只要周女願意跟他生一個小孩，他就會跟謝女離婚。

判決認定，周女明知謝女丈夫已婚，是有配偶之人，還與他發生性關係並產下1子，破壞謝女與先生婚姻幸福，是故意以背於善良風俗的方法，侵害謝女配偶權甚鉅，判周女敗訴，並要賠償原配100萬元精神慰撫金。