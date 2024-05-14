今(14)日下午新北市中和區一間汽車旅館發生一起命案，警方獲報旅館內發生激烈爭吵聲，抵達時已發現9歲女童與6歲男童遭枕頭悶死，而36歲的蘇姓女子也向警方坦承酒後、吸毒精神恍惚才犯案；據悉，蘇女未婚生下2兒女，且疑似年初辭掉百貨公司櫃姐工作，回家照顧年邁癌末的奶奶，在長照與經濟壓力大之下，才會犯下此案；蘇女的前同事也指出，蘇女因經濟壓力曾向同事們借錢，但離職後失聯，沒想到，在聽聞蘇女消息時竟發生這樣的家庭悲劇。

據悉，單親家庭的蘇女未婚生下2名年在外租屋幼子女獨自扶養，她曾在百貨公司當櫃姐，性格相當堅毅，不僅一手包辦搬家、開車出遊，但年初她答應父親的請求，回家照顧年邁癌末的奶奶，便辭去櫃姐的工作，然而，長照與經濟的壓力之下，讓她喘不過氣來，整個人也因此開始憂愁。

而蘇女的臉書也曾透露，寧願獨自扶養也不願孩子受委屈，也無法接受另一半不想融入孩子生活，她也提到自己患有子宮肌瘤、巧克力囊腫，身心理都出現異狀。

另外，前同事也表，蘇女很愛自己的兒女，也將孩子們的需求擺第一，但因為經濟壓力過大，也曾和同事們借過錢，但離職後便失去聯繫，不料，再次聽聞蘇女消息時，竟發生這樣的憾事。

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