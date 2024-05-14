根據台灣運彩統計， 113年1月到4月204億元，較去年同期230億元，年減11.3％，主要是因為台灣運彩去年的基期比較高，113年仍較111年169億元，年增20.71％。台灣運彩表示，因為去年一到三月有世界棒球經典賽以及111年12月世界盃留下的銷售熱度。

台灣運彩表示，第三屆全新上市為運彩帶來銷售的利基，新增玩法從28種新增到50種，新增的玩法以足球的角球玩法最吸引彩迷投注；場中投注運動種類從6種增至10種，加開電競、羽球、美式足球和桌球的效益最為出色，其中棒球加開中華職棒、日本職棒帶來新助力；新增的10種球種中，已陸續提供橄欖球、五人制足球、沙灘排球及手球等運動賽事都可投注，更擴大不同的客群關注運彩。

台灣運彩進一步指出，投注通路目前共有2,431家經銷商，其中有就有約2成、537家績優退役運動選手擔任經銷商，為台灣的體育共同打拼。累計到目前的銷售占比實體通路占56％、線上投注44％且從第三屆起，線上投注挹注國家運動發展基金的占比從10％增至12％，從線上投注能挹注更多運動發展基金，幫助國家體育成長茁壯。

由於歐美的運動賽事大多為凌晨，因此本屆開始天天24小時服務，台灣運彩說，統計第一季周一到周五每天新增半夜的5個小時，多銷售了7.3億，夜間投注能有如此的銷售，夜間銷售未來可期。