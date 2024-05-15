南韓32歲TROR歌手金浩中2020年參加綜藝節目《Mr. Trot》受到關注。據悉9日晚間他在首爾和一輛計程車發生交通事故，卻涉嫌肇事逃逸，之後卻是經紀人前往警察局自首頂罪，事件曝光後，引發軒然大波。對此，金浩中所屬經紀公司THINK思考娛樂今（14）日發聲明回應，還原事發經過。

金浩中經紀公司表示，金浩中在9日晚間開車時與計程車發生事故，當下金浩中將車子停到巷子裡，並打電話給經紀人，計程車司機當下則打電話報警，經紀人接到電話後，表示他會處理後，便開車到警局自首，聲稱車是他開的，金浩中在得知經紀人代替他自首消息後，立即到警察局進行酒測和調查，檢測結果顯示沒有酒駕。

不過根據韓媒報導，警方表示金浩中是在事故發生17小時後，才進行酒測，因此警方正在繼續調查，不排除酒駕可能性。金浩中經紀公司則表示：「事故當下金浩中非常慌亂，才沒有將事情處理好，對於引起社會紛擾，感到非常抱歉，公司與金浩中會盡最大努力進行後續處理」。

김호중, 강남서 뺑소니 혐의 경찰조사…“사회적 물의 사과”



┃김호중, "사회적 물의 사과" 운전자 바꿔치기 의혹도 / 소속사 "당황한 나머지 사후처리 제대로 못 해 / 압구정동 한 도로에서 마주 오던 택시와 충돌한 뒤 달아난 혐의 pic.twitter.com/Ajbv7SGeY3 — 서울1TV (@pM68slZrpX2gYWy) May 14, 2024

此外，韓媒也曝光了車禍當下的監視器畫面，影片中金浩中駕駛的白色休旅車突然越線，撞上對向車道在等紅燈的白色計程車，之後金浩中駕車離開現場。監視器畫面曝光後，網友紛紛留言表示：「看來100%是酒駕，請徹底調查」、「滾出娛樂圈！」、「你喝酒了嗎？」、「任何人都可能發生事故，但在碰撞後逃跑，100%喝酒...」。

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