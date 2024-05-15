馬來西亞與韓國的國防合作正在顯著增加，特別是因為韓國成功向大馬供應FA-50戰機，韓國防衛事業廳（DAPA）上週六（11日）透露，馬來西亞對「鐵鷹」（Cheongung-II）中程地對空飛彈系統很感興趣。值得注意的是，韓國鐵鷹是在俄羅斯2大軍企技術支援下開發完成的，有著濃厚S-350E和S-400血脈。

南韓國防科學研究所（ADD），在俄羅斯軍工巨擘金剛石－安泰（Almaz-Antey)和火炬機器製造設計局（MKB Fakel）技術支援下，從俄羅斯防空飛彈系統S-350和S-400所使用的9M96飛彈發展而來。目前，只有韓國運作該系統，但預計沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國很可能也會成為鐵鷹的用戶。

鐵鷹也稱為KM-SAM採用了多種先進技術。它使用主動電子掃描陣列 （AESA）雷達系統，提供優異的偵測和追蹤能力，該系統還利用具有先進數據鏈（Data links）的指揮與控制系統，可與其他防禦系統進行即時通訊並即時共享資訊。

該系統的裝備包括發射車、指揮控制車和雷達車。每輛發射車可搭載8聯裝飛彈發射倉，每個發射倉都能夠容納1枚飛彈。指揮控制車內裝有整個系統的電腦系統和通訊設備，而主動電子掃描陣列雷達系統則安裝在雷達車上。

飛彈本身使用2級固態燃料飛彈，攔截射程達40公里、高度達15公里的目標。該飛彈配備了一個用於追蹤目標的紅外線導引頭，以及一個設計用於在撞擊時摧毀目標的爆炸破片彈頭，鑑於其射程和高度能力，它可以有效防禦各種空中威脅。