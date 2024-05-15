統一豆漿經濟實惠，是不少人常喝的飲品，但有網友眼尖發現，超商15日推出最新優惠活動，但統一豆漿的原價卻從一瓶20元漲至25元，消息曝光引起熱議，不少人抱怨去年換包裝減量50ml，如今調漲至25元，直呼漲很兇。

一名網友14日在PTT分享省錢情報，發現7-11推出最新優惠，統一陽光豆漿兩罐特價45元，但標示牌上卻顯示統一豆漿原價25元/件，讓他開酸「感謝中華民國行政院物價穩定小組，7-11的統一豆漿漲了25%，經濟成長的果實終於可以加價買了」。

網友們紛紛留言抱怨，「這之前不是20元/瓶？」、「太扯了吧，這要25？」、「哭，這款無糖的蠻多人會買的吧」、「統一怒漲25%」、「直接漲5元，真狠」、「今天買一罐20元」、「統一上次就沒漲價但是縮水50ml，還不一樣變相漲價」、「手段高明，結果來看，少容量+漲價，變相大漲」、「縮水又漲價，台灣有台灣的玩法」。

也有人熱心回報，「今天在全聯買，標價17元，結帳13元/瓶」、「超傻眼，只能去全聯買1000ml了」、「全聯跟家樂福都是1瓶15，容量也一樣」、「以前因為他20元都買這個，漲到25就可以改買別牌」。