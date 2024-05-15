台積電為全球晶圓代工龍頭，薪資待遇優於業界，讓許多新鮮人趨之若鶩，希望能擠進窄門，有位已經拿到offer的新人卻因1舉動擔心自己黑掉，上網求助過來人的看法，意外引發熱烈討論。

Dcard論壇上，有位來自台中的新人已經拿到台積電竹南廠的offer，但去參觀周邊環境後想繼續留在台中，回家後又投了台積電中科的履歷，沒想到隔天就接到招募處的電話，詢問投遞履歷的理由。

原Po吐露，對方聽起來不太高興，並告知接受offer之後，就不會再安排面試，原Po也能理解。但她擔心會不會因此被做記號，「去竹南報到那天，會遇到招募處的這位小姐嗎？」

話題引起熱議，許多人一面倒認為原Po想太多了，「是沒差，只是浪費他們時間而已」、「不是拿了offer後反悔不去應該沒差啦，頂多就是讓HR不爽浪費時間打電話給你而已」、「沒差啦，台積電人資這樣就在不爽比較可悲」、「沒差吧，最後有去報到就好了。」

話鋒一轉，有網友認為關鍵在於人資有沒有向原Po的主管打小報告，不然事情不至於太嚴重，另外有網友建議，如果真的去中科廠，進去後態度與考績不能太差，之後有機會再轉過去。