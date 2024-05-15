Palazzo Portinari Salviati

米其林推出新型態飯店評鑑! 義大利米其林指南於近日公布了《米其林指南 2024》推薦飯店名單「米其林星鑰飯店」，在義大利共精選出 8 家三星鑰飯店、31 家二星鑰飯店和 107 家一星鑰飯店。雲朗觀光集團旗下義大利二飯店亦傳出佳績，分別為佛羅倫斯翡冷翠百花宮 (Palazzo Portinari Salviati)獲二星鑰飯店，威尼斯雲水之都(Palazzo Venart)獲一星鑰飯店肯定。

全球的米其林指南目前公佈的「米其林星鑰飯店」有法國、美國、西班牙與義大利等地，法國星鑰飯店沉浸在古老酒莊、城堡和歷史悠久宮殿的傳統之中，像是拿破崙三世所建的巴黎瑞瑟夫酒店(La Réserve)、巴黎喬治五世四季酒店(Four Seasons George V)、巴黎麗思飯店(Ritz Paris)等指標性酒店都囊括在內。美國則有紐約的安縵酒店(Aman New York)與加州的比佛利山酒店(The Beverly Hills Hotel, Dorchester Collection)等飯店入選，獲選星鑰飯店皆為當地最具指標性與傑出卓越的飯店。

位於佛羅倫斯的翡冷翠百花宮獲選為米其林指南二星鑰飯店／雲朗觀光集團提供

今年義大利「米其林星鑰飯店」中，雲朗觀光集團獲選的佛羅倫斯翡冷翠百花宮與威尼斯雲水之都，均有三個共同的核心價值，分別是文化藝術底蘊做為設計基礎、擁有貼心專業的細緻服務及提供米其林星級美食。每一間客房都依照當地歷史與文化，設計出不同主題與特色，像是在翡冷翠百花宮便有但丁主題房、碧翠絲主題房等，在雲水之都則有馬可波羅房、聖馬可房等主題，都能在每間客房設計中看見對歷史文化的回顧與致敬。而雲水之都更被全球知名旅遊雜誌Conde Nast Traveler評選為威尼斯最佳飯店之一。在美食的肯定上，翡冷翠百花宮裡的Atto di Vito Mollica餐廳，獲選為米其林一星餐廳，雲水之都中的GLAM餐廳，更獲得米其林二星餐廳評鑑的殊榮。

翡冷翠百花宮客房以歷史、文化藝術為內涵設計，圖為但丁主題房／雲朗觀光集團提供

雲朗觀光位在義大利古都佛羅倫斯市中心，鄰近聖母百花大教堂的古建築「翡冷翠百花宮 (Palazzo Portinari Salviati)」，歷經近6年的細膩修復，現在不只是一座華麗的酒店，更是一個啟迪精神和思想的地方，完整還原文藝復興時期的歷史樣貌與人文精神。2022年開幕營運時，佛羅倫斯市長Dario Nardella就對雲朗觀光集團重現古蹟風華的修復成果讚嘆不已：「這座宮殿和我辦公室所在的『舊宮』就如同雙胞胎一般，對佛羅倫斯是極為重要的建築，」盛讚此案是修復義大利古蹟的典範。

威尼斯雲水之都獲選米其林指南一星鑰飯店／雲朗觀光集團提供

另外，座落在威尼斯聖十字區大運河畔的雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel），是一座15世紀的威尼斯貴族宅邸，擁有少見緊臨大運河的大片綠地獨立花園，成功地融合古典與當代藝術的巧思設計，經過兩年遵循古法的細膩修復，並精心考究每件家具的面料材質與設計，重現文藝復興時代威尼斯豪華宮殿的榮耀風采。18間客房名稱皆與威尼斯相關的人事物作為結合，部分房型可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻，另有4戶酒店式公寓。整體空間設計致力於為旅客提供獨特的威尼斯體驗。

「米其林星鑰飯店」提供的不僅是住宿空間，而是全方位豐富旅行者體驗的整體配套。獲選為米其林星鑰飯店的佛羅倫斯翡冷翠百花宮與威尼斯雲水之都，皆為雲朗觀光集團依循歷史脈絡進行設計與規劃美感，在營運端也不假手他人，以雲朗服務業的人文精神，傳遞出充滿文化、藝術與精緻服務的旅宿管理，能夠得到米其林指南的星鑰飯店肯定，雲朗觀光集團備感榮耀也深刻體認到這份榮譽與責任，將持續提供蘊含豐富文化的旅宿體驗給全球的消費者。