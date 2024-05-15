近來超慢跑超夯，還能逆轉脂肪肝與糖尿病。減重醫師蕭敦仁分享，有位47歲男子來找他減重，安排檢查後，他發現男子除肥胖外，還有脂肪肝與糖尿病的問題，他請男子每天進行1個小時的超慢跑，在「1顆藥都沒用」的情況下，男子半年狂甩12公斤，脂肪肝與糖尿病問題全都不見。

蕭敦仁上「醫師好辣」節目時，主持人徐乃麟問他，超慢跑速度那麼慢，不如走路、快走就好？蕭敦仁回，超慢跑1個小時，雖然只跑4公里，但是它所消耗耗的能量，是走路、快走的2倍，「超慢跑（燃脂）的效果很好。」

蕭敦仁舉例，一位47歲男子掛他的門診，說想減重，他檢查發現男子有脂肪肝問題，肝功能GPT指數很高，血糖高達165 mg/Dl，一般血糖值超過 126 mg/dL 就是糖尿病了，以男子也有糖尿病問題，他告訴男子若想減重，就是少吃與做超慢跑。

蕭敦仁說，身高170公分的男子真的照他的話去做，注意飲食與做超慢跑，半年後，男子的體重從83公斤減到71公斤，成功減重12公斤，除肝功能變好，脂肪肝不見了外，男子血糖降到剩95 mg/dL，「他1顆藥都沒吃，就是單純減重，減下來後，脂肪肝不見，連糖尿病都好了。」

蕭敦仁說，為什麼大家不願意運動？因為麻煩，而超慢跑原地就可以跑，你可以邊看電視，邊在客廳跑，或趁著廣告時間跑，比你去外面走路熱量多消耗2倍，真的很有效。

除運動外，蕭敦仁也提醒，想減重每天至少睡7小時，睡得飽食慾才會下降，每天要吃3蔬2果，一天最好運動1個小時，超慢跑很OK，喝0卡的飲料，茶或水都可以，若是要喝無糖豆漿，記得把熱量計算進去，100C.C的無糖豆漿，約有43卡熱量。