糖尿病患需注意飲食，以控制血糖穩定，新陳代謝暨內分泌醫師周建安表示，糖尿病患有4種千萬要避免的食物，分別是白吐司、可樂與含糖飲料、鹹酥雞、芒果乾或葡萄乾，其中芒果乾等水果乾是最容易被忽略的禁忌食物，因體積小，稍不留意，即可能一口接一口，造成高血糖危機。

周建安在YouTube頻道發布「糖尿病患者千萬要避免的4種食物」影片，4種食物分述如下。

■白吐司：白吐司是一種精緻澱粉，它在人體內可以被快速消化與吸收，造成血糖飆升，而且它在加工製造過程中，會加入許多糖份、奶油，來增加風味，更會讓血糖變得不穩定，所以糖尿病患千萬要避免。

■可樂與含糖飲料：一罐360C.C的原味可樂裡面，竟然就有10茶匙的糖在裡面，非常可怕，也是糖友要避免的食物。

■鹹酥雞（油炸食品）：這些食品其所含的熱量、油脂、糖份普遍偏高，不僅讓人的血糖上升，更會造成肥胖。

■芒果乾：芒果乾、葡萄乾這類果乾，因為它們經過脫水處理，所以養份流失了，但是它的熱量被濃縮了，再加上這些食物體積比較小，所以容易讓人一口接一口，不小心就吃過量了。

依據國民健康署官網發布的資料，106至109年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以上國人糖尿病盛行率為11.1%（男性12.4%；女性9.7%），預估全國約有218.6萬人罹患糖尿病。罹患糖尿病的病友們，若沒有將血糖控制好，將引發中風、心臟病、腎臟病、視網膜病變、足部壞死以及進而截肢等合併症。