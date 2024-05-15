校園霸凌成出不窮，不只台灣，大陸的霸凌事件才多到爆炸，昨天（13日）網傳一段霸凌影片，標題「吉林司法警官職業學院二十多人校園霸凌毆打他人」的影片，引發網友間的熱烈討論。

根據網路流傳的影片內容來看，可以看到多名穿著藍色制服的年輕男子，衝進宿舍房間內，一邊罵一邊打，現場十分混亂，影片後半段一人昏迷，一人在嘔吐，影片中還打出文字，說是校園霸凌事件。

而昨天下午大陸媒體就打去學校求證，得到的回應是「正在調查中，事後學校會公布發通報」，至於詳細狀況，還有待學校公布消息才可得知。

而網友看到影片後，紛紛留言表示：「職業是重點」、「警官學校裡面如果都是這玩意，畢業以後出去了，社會治安不是更差」、「這種風氣以後做員警？」、「司法警官？ 什麼鬼還職業學校？」、「執法者犯法，罪加一等！」、「估計這20多人都要開除了」、「年輕人不計後果的衝動，只有付出了代價才能成長」。