近日外媒《路透社》曝光了台美最新的軍事交流，報導指出，我國海軍與美國4月在西太平洋進行未公開海上演習。國防部也在14日證實，指海軍依照不預期相遇的行動準則，執行相關操演。對此，前立委蔡正元14日就表示，「美國跟中國大陸建交的時候，就有特別規定，不能跟台灣有任何直接軍事上的合作，所以美國跟台灣軍方的接觸就會找擦邊球來打」，同時更說出了我們F-16V的飛行員去美國訓練的內幕，引發討論。

蔡正元14日在中天節目《頭條開講》中表示，「美國跟中國大陸建交的時候，就有特別規定，不能跟台灣有任何直接軍事上的合作，演習當然是軍事上的合作，這個是中美建交很重要的條件，美國為了迴避這樣的限制，所以美國跟台灣軍方的接觸就會找這種擦邊球來打」，蔡正元更舉例，「比如說海上巧遇，或是我們的軍隊送到美國去訓練的時候，就不能到美軍的基地，而是到國民防衛隊的基地，但那邊其實也是美軍的教官，來教導台灣軍隊一些比較現代化的戰鬥技能，他們一直都在做這樣的準備」。

蔡正元更特別提到，「比如我們買美國的F-16V，我們很多飛行員要訓練，就到美國的空軍基地去訓練，但我們是以學員的身份，不是以軍人的身份，這就是法律上的巧妙操作，如果中國大陸抗議的話，美國就說那不是正式的，一直都有這個習慣」。

蔡正元最後更說，「中國大陸其實也心知肚明，就面子上給我就好了，他也懶得管你，他解放軍對付美軍比較實際，對付我們台軍幹嘛？」