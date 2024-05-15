立法院長韓國瑜13日針對國情報告以及環島高鐵、花東快等特別條例進行協商，但光討論國情報告就佔用了全部時間，民進黨團堅持以憲政角度去思考，最後仍無共識。藍委陳玉珍14日直言，民進黨團總召柯建銘這陣子的表現只會讓朝野關係越搞越僵，「大概他還沒習慣表決不會贏？」媒體人謝寒冰強調，柯建銘就是在耍無賴、用拖延戰術，他失去過去在立院呼風喚雨的尊嚴心有不甘，但這輩子都輪不到他來當立法院長。

「根本就是在耍無賴嘛！無視任何規則，他愛怎麼樣就怎麼樣，在那邊耍老大？」謝寒冰14日在《新聞大白話》節目提到，連個基本的坐都坐不好，就要在那邊迺來迺去，然後人家講一句、他就要插幾句，到底在幹嘛？「說真的，要是在外面走跳，他早就被人家抓去打了！」

謝寒冰質疑，是因為大家尊重你，你是最資深的立委，你不要拿著雞毛當令箭！而且所有的規則都是你在講的。他們找鍾佳濱去的理由是什麼？是因為他是唯一聽過總統國情報告的人。那又怎樣？他聽沒聽過，跟這次有什麼相關？黨團協商的時候，他就是沒有資格在場！然後韓國瑜委婉地告訴他，他還在那邊講說：我不會搞這個事！「你不會搞這個事？這個人就來了啊？」如果不是你搞的，你身為黨團總召就要請他出去。

「因為這不是他該來的地方啊，那你又把他拉進來、又說不是你搞的，你是活見鬼喔？」謝寒冰直言，所以根本就不要去理柯建銘了，柯建銘就是在跟你耍無賴，就是在跟你拖延戰術。「我也不認為跟網友講的一樣：柯建銘在下一盤大棋？說這樣把東西都擋掉？他哪有擋掉？他這樣拖到最後的結果就是表決，表決全輸、沒有一次贏！所以我認為老柯現在就是心有不甘啦，就是在那邊硬扯、在那邊亂拉。」

謝寒冰強調，因為柯建銘失去了他過去在立法院呼風喚雨的尊嚴，他很不爽，他看不慣由韓國瑜來主持。「但問題是，就是輪不到你，你這輩子都不要去想當到院長這個職位！老柯你就死了這條心吧？」