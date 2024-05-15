美國總統拜登14日宣布將對中國大陸電動車、太陽能發電產品、鋼鐵等商品加徵2至4倍關稅，以培育及保護美國國內產業，其中今年底前會將中國大陸製造的電動車由目前25％的關稅提高到100％，半導體產品增至50％。前立委郭正亮質疑，大陸太陽能相關產品的全球市佔率超過85％，美國僅佔7到8％，那不是墊高所有綠能的價格？美國內部一定會吵翻天。這是拜登為了選舉在出怪招，就好比禁止俄羅斯鈾礦，都是騙人的。

「進口商轉嫁給消費者，整個東西就變貴嘛。可是他是三個月之內，我算了一下，是9月才開始！」郭正亮14日在《頭條開講》節目指出，太陽能產品更極端，中國大陸的全球市佔率超過85％，就是太陽能的模組、一大堆相關的東西；美國約佔7到8％，那不是墊高你所有綠能的價格嗎？

「所以這個坦白講，根本不是什麼經濟政策，不然美國內部一定會吵翻的啦！」郭正亮質疑，人家就會說：你這個真的是在支持綠能嗎？根本就是在對那個產業的勞工還有老闆喊話。因為拜登這場選舉，就是有一些搖擺州差距都很小。主持人周玉琴提到：現在好像有5個搖擺州，都是川普領先拜登？「就是5比2啦！」郭正亮說，拜登也贏2個，他並不是沒有贏，所以就是在拉鋸，「大家都在出怪招啦！能夠拉多少就算多少。」

郭正亮強調，「反正從現在到年底11月，你就是會常常聽到一些，跟實際經濟...我難以想像是持續性的政策啦？」所以就給人家感覺，是短暫、為了選舉，在騙選民用的。比如說，今天還出來一個更離譜的政策，就是參議院通過，要禁止俄羅斯的鈾礦進口，濃縮鈾，而拜登簽字了。

郭正亮表示，美國從俄羅斯進口的鈾礦是24％，這影響很大，因為美國核能電廠有93座。然後後面又加一個但書，說2027年可以有例外！「所以一般選民不會看到但書？（周：就看那個標題）這個就騙人的嘛！」真的一大堆都是這種東西，都是選舉在說：你看，我很反俄羅斯！因為從2022年俄烏戰爭開打就發現，美國制裁俄羅斯有2萬項產品，可是有幾項從來就沒有列入，鈾礦就是其中之一；鈦合金也沒有，因為波音要用。

「鉀肥也沒有列入，一堆豁免。因為那個就叫『剛需』嘛！他沒有地方買嘛？」郭正亮直言，他對別的國家很硬，說你都不能買！自己都例外。